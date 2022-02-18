Гаджиев о матче с «Бетисом»: «Зенит» терял раз за разом мячи на своей второй половине»

Российский тренер Гаджи Гаджиев высказался по поводу итогов матча 1/16 финала Лиги Европы между «Зенитом» и «Бетисом» (2:3).

«Нельзя выходить на поле с такой мотивацией и с таким настроем. В перерыве последовали замены, главный тренер был возмущен действиями в обороне. Таким матчи выиграть тяжело, ведь «Зенит» допустил серьезные ошибки в защите. Особенно в ситуации с третьим мячом. Трудно представить, что у футболистов был какой-то недонастрой, ведь такая игра была, еврокубок. Плюс у себя дома. Но при этом «Зенит» терял раз за разом мячи на своей второй половине. Ракицкий может сыграть в длинную, а тут они с Чистяковым не смогли распорядиться мячом. Да и «Бетис» хорошо перекрывал все направления для движения с мячом, ну или наши не двигались так, как надо», — цитирует Гаджиева Betonmobile.ru.

Ответная игра команд состоится 24 февраля в Севилье на стадионе «Бенито Вильямарин».