Футбол
Лига Европы
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Фото
Все материалы
РџРµРєРёРЅ 2022
Главная
Футбол
Лига Европы

Сегодня, 14:11

Дзюба поблагодарил болельщиков «Зенита» за поддержку в матче с «Бетисом»

Дзюба поблагодарил болельщиков «Зенита» за поддержку в домашнем матче с «Бетисом»
Иван Торопцев
Корреспондент
Артем Дзюба.
Фото Reuters

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба поблагодарил болельщиков команды за поддержку в домашнем матче 1/16 финала Лиги Европы против «Бетиса» (2:3).

«Большое спасибо всем за поддержку! Атмосфера была классная! Надеемся, в ответном матче сможем победить», — написал Дзюба у себя в Instagram.

Публикация от Artem Dzyuba (@artem.dzyuba)

Вчера, 17 февраля «Зенит» уступил «Бетису» в первом матче 1/16 финала Лиги Европы, Дзюба провел на поле 73 минуты и забил один из голов.

Ответный матч «Бетис» — «Зенит» состоится в Севилье 24 февраля, начало — в 23.00 (мск).

Лига Европы. 1/16 финала
17 февр, 20:45. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
2:3
Бетис
Голы
Родригес, 8 (0:1), Виллиан Жозе, 18 (0:2), Дзюба, 25 (1:2), Малком, 28 (2:2), Гуардадо, 41 (2:3)
Зенит
Кержаков Чистяков (Ерохин, 88) Дуглас Сантос Караваев (Круговой, 46) Ракицкий (Мостовой, 46) Барриос Вендел Клаудиньо (Юри Алберту, 65) Кузяев Малком Дзюба (Сергеев, 73)
Бетис
Руй Силва Алекс Морено Пеццела Сабали Гонсалес Гуардадо Родригес Хуанми (Виллиам Карвалью, 58) Виллиан Жозе (Борха Иглесиас, 79) Хоакин (Тельо, 58) Руибаль (Бельерин, 86)
Предупреждения
Ракицкий 7’, Барриос 90+2’  -  Тельо 75’
Судьи
Бастьен (Франция) Паже (Франция) Друэ (Франция)
ВАР
Мийо (Франция) Делерю (Франция)

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Ювентус
Торино

П1

29%

1.65

Ф1 (-1.0)

18%

2.12

ИТБ1 (1.5)

14%

1.88
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Манчестер Сити
Тоттенхэм

ТБ 2.5

24%

1.60

Обе забьют - да

16%

2.07

Ф1 (-1.5)

12%

1.85
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Лидс
Манчестер Юнайтед

П2

22%

1.90

П2 и ТМ (5.5) - Да

19%

1.92

Обе забьют - да

15%

1.61
Артем Дзюба
Футбол
Лига Европы УЕФА
ФК Бетис
ФК Зенит
2
2
Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Объяснения суда по делу Валиевой: самые главные факты о защите российской фигуристки
Слишком много слез и мало поцелуев: почему победа Анны Щербаковой – лучшее, что могло произойти в Пекине-2022
Реклама
Материалы сюжета: Лига Европы: «Зенит» — «Бетис» и другие матчи нокаут-раунда
«Зенит» и «Бетис» заключили соглашение о сотрудничестве на два года
«Полное безумие». В Испании впечатлены матчем «Зенита» и «Бетиса»
Экс-игрок «Зенита» Семшов высказался о шансах команды на проход «Бетиса» в Лиге Европы
Гол Виллиана «Зениту» претендует на звание лучшего за неделю в Лиге Европы
Морелос, Мартинес, Джимсити и Родригес претендуют на звание игрока недели в Лиге Европы
Гасперини оценил игру «Аталанты» в матче с «Олимпиакосом»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Хави: «Дембеле превратит свист в аплодисменты»
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости