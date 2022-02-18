Дзюба поблагодарил болельщиков «Зенита» за поддержку в матче с «Бетисом»

Дзюба поблагодарил болельщиков «Зенита» за поддержку в домашнем матче с «Бетисом»

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба поблагодарил болельщиков команды за поддержку в домашнем матче 1/16 финала Лиги Европы против «Бетиса» (2:3).

«Большое спасибо всем за поддержку! Атмосфера была классная! Надеемся, в ответном матче сможем победить», — написал Дзюба у себя в Instagram.

Вчера, 17 февраля «Зенит» уступил «Бетису» в первом матче 1/16 финала Лиги Европы, Дзюба провел на поле 73 минуты и забил один из голов.

Ответный матч «Бетис» — «Зенит» состоится в Севилье 24 февраля, начало — в 23.00 (мск).