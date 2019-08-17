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Капитан «Туна»: «Матч в Москве команда запомнит надолго»

04:53
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Капитан «Туна» Деннис Хедигер после поражения от «Спартака» в 3-м отборочном туре Лиги Европы в интервью «Известиям» отметил, что команда надолго запомнит игру в Москве.

— Вам не удалось побывать в Москве на ответной игре, хотелось бы когда-нибудь посетить российскую столицу? Или вы уже бывали в нашей стране, возможно, на чемпионате мира в прошлом году?

— Мне не приходилось бывать в России, но благодаря телевизионным трансляциям я смог увидеть, какие у вас грандиозные стадионы. Они все великолепны. У «Спартака» прекрасная арена, и матч в Москве команда запомнит надолго. Обычно, приезжая на игры, не видишь большую часть города, и это в принципе нормально, ведь мы на работе. Но при возможности я без колебания приеду в столицу России с частным визитом, чтобы узнать город получше.

Спартак — Тун

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Дополнительная информация

https://iz.ru/911051/dilshod-ruzmetov-andrei-pirov/v-matchakh-so-spartakom-my-pokazali-sebia-smeloi-komandoi

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Материалы сюжета: Лига Европы-2019/2020. Отбор «Спартака» и «Арсенала»




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