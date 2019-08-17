Капитан «Туна»: «Матч в Москве команда запомнит надолго»

Капитан «Туна» Деннис Хедигер после поражения от «Спартака» в 3-м отборочном туре Лиги Европы в интервью «Известиям» отметил, что команда надолго запомнит игру в Москве.

— Вам не удалось побывать в Москве на ответной игре, хотелось бы когда-нибудь посетить российскую столицу? Или вы уже бывали в нашей стране, возможно, на чемпионате мира в прошлом году?

— Мне не приходилось бывать в России, но благодаря телевизионным трансляциям я смог увидеть, какие у вас грандиозные стадионы. Они все великолепны. У «Спартака» прекрасная арена, и матч в Москве команда запомнит надолго. Обычно, приезжая на игры, не видишь большую часть города, и это в принципе нормально, ведь мы на работе. Но при возможности я без колебания приеду в столицу России с частным визитом, чтобы узнать город получше.