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Кафельников: «Победа над «Наполи» станет переломной, если на Виторию перестанут оказывать давление»

12:58
«Спартак» обыграл «Наполи» (3:2). Фото ФК «Спартак»
«Спартак» обыграл «Наполи» (3:2). Фото ФК «Спартак»
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Экс-первая ракетка мира, болельщик «Спартака» Евгений Кафельников в разговоре с «СЭ» прокомментировал победу красно-белых над «Наполи» в матче 2-го тура группового этапа Лиги Европы (3:2).

«Мы обыграли лучшую команду Италии на данный момент. Они лидируют в своем чемпионате. Несмотря на то что играли с преимуществом в одного игрока. Есть позитив от победы. Набрали очков в рейтинг, такая победа добавляет уверенности команде и молодым игрокам. Эта победа станет переломной, если не будет никакого давления на тренера. Тренер нормальный, квалифицированный, ему надо дать поработать. Всем болельщикам будет интересно наблюдать за оставшимися матчами в Лиге Европы», — сказал Кафельников «СЭ».

«Спартак» набрал 3 очка и занимает второе место в группе С, у «Наполи» 1 очко и третья позиция, лидирует «Легия» (6 очков), обыгравшая 30 сентября «Лестер» (1:0).

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Владимир Пушкарев все материалы автора

Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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