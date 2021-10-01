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Ковалевски уверен, что у «Спартака» получится переломить кризис после победы над «Наполи»

12:37
«Спартак» обыграл «Наполи» (3:2). Фото ФК «Спартак»
«Спартак» обыграл «Наполи» (3:2). Фото ФК «Спартак»
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Бывший вратарь «Спартака» Войцех Ковалевски прокомментировал «СЭ» победу красно-белых над «Наполи» в матче 2-го тура группового этапа Лиги Европы (3:2).

«Большая победа! Выиграть у фаворита группы дорогого стоит! И «Спартак» может переломить кризис. Такая эмоциональная победа может придать новых эмоций, благодаря которым все может перевернуться.

«Легия» или «Спартак»? Мое сердце огромное! Я благодарен и «Спартаку», и «Легии»! Не буду разделять свое сердце. А сегодня у меня особенный день. Победили две команды, за которые я играл. Поздравляю! Да, еще будет противостояние в Варшаве. И мне будет очень тяжело. Но на сегодня я безумно рад за две команды», — сказал Ковалевски «СЭ».

«Спартак» набрал 3 очка и занимает второе место в группе С, у «Наполи» 1 очко и третья позиция, лидирует «Легия» (6 очков), обыгравшая 30 сентября «Лестер» (1:0).

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Данил Алешин все материалы автора

Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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