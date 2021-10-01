Ковалевски уверен, что у «Спартака» получится переломить кризис после победы над «Наполи»

Бывший вратарь «Спартака» Войцех Ковалевски прокомментировал «СЭ» победу красно-белых над «Наполи» в матче 2-го тура группового этапа Лиги Европы (3:2).

«Большая победа! Выиграть у фаворита группы дорогого стоит! И «Спартак» может переломить кризис. Такая эмоциональная победа может придать новых эмоций, благодаря которым все может перевернуться.

«Легия» или «Спартак»? Мое сердце огромное! Я благодарен и «Спартаку», и «Легии»! Не буду разделять свое сердце. А сегодня у меня особенный день. Победили две команды, за которые я играл. Поздравляю! Да, еще будет противостояние в Варшаве. И мне будет очень тяжело. Но на сегодня я безумно рад за две команды», — сказал Ковалевски «СЭ».

«Спартак» набрал 3 очка и занимает второе место в группе С, у «Наполи» 1 очко и третья позиция, лидирует «Легия» (6 очков), обыгравшая 30 сентября «Лестер» (1:0).