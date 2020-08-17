«Интер» разгромил «Шахтер» и вышел в финал Лиги Европы
«Интер» разгромил «Шахтер» в полуфинале Лиги Европы — 5:0.
В составе победителей Лаутаро Мартинес и Ромелу Лукаку оформили дубли, еще один гол забил Данило Д`Амброзио.
«Интер» в финале Лиги Европы сыграет против «Севильи». Матч состоится 21 августа.
Лига Европы
1/2 финала
«Интер» (Италия) — «Шахтер Д» (Украина) — 5:0 (1:0)
Голы: Мартинес, 19 (1:0). Д`Амброзио, 64 (2:0). Мартинес, 74 (3:0). Лукаку, 78 (4:0). Лукаку, 84 (5:0).
«Интер» (Италия): Ханданович, Годин, Янг (Бираги, 66), де Фрай, Д`Амброзио (Эриксен, 81), Бастони, Брозович (Сенси, 85), Гальярдини, Барелла, Лукаку (Эспозито, 85), Мартинес (Моузес, 81).
«Шахтер Д» (Украина): Пятов, Кривцов, Матвиенко, Хочолава, Додо, Степаненко, Тайсон, Патрик (Соломон, 59), Марлос (Коноплянка, 75), Маркос Антониу, Мораэс.
Предупреждение: Тайсон, 58.
Судья: Марчиняк (Польша).
17 августа. Дюссельдорф. Стадион «Меркур Шпиль-Арена».