Хави объяснил, за счет чего «Барселона» обыграла «Галатасарай»

Главный тренер «Барселоны» Хави после победы над «Галатасараем» (2:1) в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы отметил, что каталонцы проявили характер.

«Мы провели матч, в высшей степени проявив характер. Отличным выступлением дали отпор на этом стадионе очень хорошей команде. Она знала, как против нас обороняться, но и мы были терпеливы. Очень рад за своих игроков», — цитирует пресс-служба УЕФА Хави.

В первой встрече была зафиксирована ничья (0:0), поэтому «Барселона» вышла четвертьфинал. Жеребьевка состоится 18 марта.