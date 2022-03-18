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Хави объяснил, за счет чего «Барселона» обыграла «Галатасарай»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Главный тренер «Барселоны» Хави после победы над «Галатасараем» (2:1) в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы отметил, что каталонцы проявили характер.

«Мы провели матч, в высшей степени проявив характер. Отличным выступлением дали отпор на этом стадионе очень хорошей команде. Она знала, как против нас обороняться, но и мы были терпеливы. Очень рад за своих игроков», — цитирует пресс-служба УЕФА Хави.

В первой встрече была зафиксирована ничья (0:0), поэтому «Барселона» вышла четвертьфинал. Жеребьевка состоится 18 марта.

Лига Европы. 1/8 финала
17 мар, 20:45. Ali Sami Yen Stadyumu(Turk Telekom) (Стамбул)
Галатасарай
1:2
Барселона
Голы
Маркан, 28 (1:0), Педри, 37 (1:1), Обамеянг, 49 (1:2)
Галатасарай
Пенья ван Анхолт (Эмер Байрам, 85) Нельссон Маркан Боэй Тайлан Антальялы Беркан Кутлу Чикылдэу (Моруцан, 74) Керем Актюркоглу Бабел (Халил Дервишоглу, 74) Гомис (Мостафа Мохамед, 63)
Барселона
тер Штеген Дест (Араухо, 56) Пике (Лангле, 82) Жорди Альба Гарсия Бускетс Педри де Йонг (Гави, 68) Траоре (Дембеле, 46) Торрес Обамеянг (Депай, 82)
Предупреждения
Маркан 29’, ван Анхолт 72’, Эмер Байрам 90’  -  Бускетс 27’, Гарсия 41’, Гави 79’, Жорди Альба 87’
Судьи
Орсато (Италия)
Источник: https://ru.uefa.com/uefaeuropaleague/match/2033407--galatasaray-vs-barcelona/
Хави Эрнандес (Хави)
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ФК Галатасарай
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