Хави объяснил, почему заменил Пике на 23-й минуте

Главный тренер «Барселоны» Хави после ничьей с «Айнтрахтом» (1:1) в первом матче 1/4 финала Лиги Европы объяснил, почему заменил защитника Жерара Пике в первом тайме. На 23-й минуте встречи вместо испанца на поле вышел Клеман Лангле.

«Какое-то время он старался перетерпеть ноющую боль в мышцах, справлялся с ней, но решил, что сегодня это может создать проблемы, и попросил замену», — цитирует пресс-служба УЕФА Хави.

Ответный матч между «Айнтрахтом» и «Барселоной» пройдет через неделю, 14 апреля, в Барселоне. Начало встречи в 22.00 по московскому времени.