Футбол
Лига Европы
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Фото
Все материалы
Главная
Футбол
Лига Европы

Сегодня, 01:39

Хави объяснил, почему заменил Пике на 23-й минуте

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Главный тренер «Барселоны» Хави после ничьей с «Айнтрахтом» (1:1) в первом матче 1/4 финала Лиги Европы объяснил, почему заменил защитника Жерара Пике в первом тайме. На 23-й минуте встречи вместо испанца на поле вышел Клеман Лангле.

«Какое-то время он старался перетерпеть ноющую боль в мышцах, справлялся с ней, но решил, что сегодня это может создать проблемы, и попросил замену», — цитирует пресс-служба УЕФА Хави.

Ответный матч между «Айнтрахтом» и «Барселоной» пройдет через неделю, 14 апреля, в Барселоне. Начало встречи в 22.00 по московскому времени.

Лига Европы. 1/4 финала
07 апр, 22:00. Deutsche Bank Park (Франкфурт-на-Майне)
Айнтрахт Ф
1:1
Барселона
Голы
Кнауфф, 48 (1:0), Торрес, 66 (1:1)
Айнтрахт Ф
Трапп Н`Дика Хинтереггер Тута Якич (Роде, 89) Соу Костич Камада (Туре, 80) Линдстрем (Хауге, 73) Борре (Ахе, 89) Кнауфф
Барселона
тер Штеген Пике (Лангле, 23) Араухо Жорди Альба Гарсия Бускетс Педри Гави (де Йонг, 62) Траоре (Дембеле, 62) Торрес Обамеянг
Предупреждения
Костич 45+2’, Тута 61’, Якич 82’  - 
Удаления
Тута 78’ (вторая ж.к)
Судьи
Йованович (Сербия)
Источник: https://ru.uefa.com/uefaeuropaleague/match/2033427--frankfurt-vs-barcelona/
0
Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Лучший женский бой в истории? Австралийские красавицы поразили мир бокса
Петр Ян безоговорочный фаворит в бою со Стерлингом, но так считают не все. Прогнозы на бой лучшего россиянина в UFC
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Главный тренер «Айнтрахта» прокомментировал ничью в матче с «Барселоной»
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости