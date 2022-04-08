Главный тренер «Айнтрахта» прокомментировал ничью в матче с «Барселоной»

Главный тренер «Айнтрахта» Оливер Гласнер подвел итоги первого матча 1/4 финала Лиги Европы против «Барселоны» (1:1).

«Мы действовали очень дисциплинировано, особенно после красной карточки, так что я могу быть доволен нашей игрой.

Жаль, что не смогли отстоять свои ворота. Это была классная атака и единственный явный момент, который у них был.

В Барселоне мы должны еще больше повысить ставки, и у нас все еще есть шанс прогрессировать», — сказал главный тренер «Айнтрахта».

Ответная игра пройдет в Испании 14 апреля.