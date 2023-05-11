Градецки: «Если в начале сезона сказали, что мы дойдем до полуфинала, ни за что бы не поверил»

Вратарь «Байера» Лукаш Градецки поделился ожиданиями от первого матча 1/2 финала Лиги Европы против «Ромы».

«Мы очень рады, что будем играть в таком матче. Это высшая точка карьеры лично для меня. Не терпится выйти на поле и прочувствовать атмосферу на стадионе. Хотим поскорее забыть пятничное поражение от «Кельна».

Если кто-нибудь в начале сезона сказал бы мне, что мы дойдем до полуфинала, я бы ни за что не поверил. У нас были неожиданные поражения. Но сейчас мы рады и хотим показать свой класс в завтрашнем матче», — цитирует пресс-служба УЕФА Градецки.

Матч «Рома» — «Байер» состоится сегодня, 11 марта, в Италии. Начало встречи — 22.00 по московскому времени.