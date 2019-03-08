02:51 | Футбол — Лига Европы

Гостевой гол не дает россиянам преимущества

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"Краснодар" проиграл "Валенсии" в гостевом матче 1/8 финала Лиги Европы - 1:2. Несмотря на то, что такой результат считается хорошим для выездной встречи, российские команды всего дважды добивались на своем поле необходимого для прохода в следующий раунд результата. В сезоне-2010/11 "Зенит" справился с "Янг Бойз", а пять лет спустя ЦСКА одолел лиссабонский "Спортинг". В остальных случаях наши команды либо играли вничью, либо уступали.

Любопытно, что два года назад "Краснодар" на этой же стадии Лиги Европы со счетом 1:2 уступил другому испанскому коллективу – "Сельте", причем единственный мяч, как и в четверг, забил Виктор Классон​. Правда, спустя неделю клуб из Виго оказался сильнее на юге России – 2:0. (Кирилл Бурдаков)

Как российские клубы проводили ответные матчи после гостевого поражения 1:2

Сезон

Турнир

Стадия

Клуб

Соперник

Ответный матч

1995/96

Кубок УЕФА

2-й раунд

Ротор

Бордо

0:1

1997/98

Лига чемпионов

2-й отб.раунд

Спартак

Кошице

0:0

1997/98

Кубок УЕФА

1/2 финала

Спартак

Интер

1:2

1997/98

Кубок кубков

1/2 финала

Локомотив

Штутгарт

0:1

1998/99

Кубок УЕФА

2-й отб.раунд

Ротор

Црвена Звезда

1:2

2000/01

Кубок Интертото

Финал

Зенит

Сельта

2:2

2001/02

Кубок УЕФА

3-й раунд

Локомотив

Хапоэль Т-А

0:1

2010/11

Лига Европы

1/16 финала

Зенит

Янг Бойз

3:1

2014/15

Лига Европы

1/4 финала

Зенит

Севилья

2:2

2015/16

Лига чемпионов

3-й отб.раунд

ЦСКА

Спортинг Л

3:1

2016/17

Лига Европы

1/8 финала

Краснодар

Сельта

0:2

2017/18

Лига Европы

1/8 финала

Зенит

Лейпциг

1:1

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Материалы сюжета: Лига Европы-2018/19. 1/8 финала. "Зенит", "Краснодар" и другие матчи
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