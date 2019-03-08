Гостевой гол не дает россиянам преимущества

"Краснодар" проиграл "Валенсии" в гостевом матче 1/8 финала Лиги Европы - 1:2. Несмотря на то, что такой результат считается хорошим для выездной встречи, российские команды всего дважды добивались на своем поле необходимого для прохода в следующий раунд результата. В сезоне-2010/11 "Зенит" справился с "Янг Бойз", а пять лет спустя ЦСКА одолел лиссабонский "Спортинг". В остальных случаях наши команды либо играли вничью, либо уступали.
Любопытно, что два года назад "Краснодар" на этой же стадии Лиги Европы со счетом 1:2 уступил другому испанскому коллективу – "Сельте", причем единственный мяч, как и в четверг, забил Виктор Классон. Правда, спустя неделю клуб из Виго оказался сильнее на юге России – 2:0. (Кирилл Бурдаков)
Как российские клубы проводили ответные матчи после гостевого поражения 1:2
|
Сезон
|
Турнир
|
Стадия
|
Клуб
|
Соперник
|
Ответный матч
|
1995/96
|
Кубок УЕФА
|
2-й раунд
|
Ротор
|
Бордо
|
0:1
|
1997/98
|
Лига чемпионов
|
2-й отб.раунд
|
Спартак
|
Кошице
|
0:0
|
1997/98
|
Кубок УЕФА
|
1/2 финала
|
Спартак
|
Интер
|
1:2
|
1997/98
|
Кубок кубков
|
1/2 финала
|
Локомотив
|
Штутгарт
|
0:1
|
1998/99
|
Кубок УЕФА
|
2-й отб.раунд
|
Ротор
|
Црвена Звезда
|
1:2
|
2000/01
|
Кубок Интертото
|
Финал
|
Зенит
|
Сельта
|
2:2
|
2001/02
|
Кубок УЕФА
|
3-й раунд
|
Локомотив
|
Хапоэль Т-А
|
0:1
|
2010/11
|
Лига Европы
|
1/16 финала
|
Зенит
|
Янг Бойз
|
3:1
|
2014/15
|
Лига Европы
|
1/4 финала
|
Зенит
|
Севилья
|
2:2
|
2015/16
|
Лига чемпионов
|
3-й отб.раунд
|
ЦСКА
|
Спортинг Л
|
3:1
|
2016/17
|
Лига Европы
|
1/8 финала
|
Краснодар
|
Сельта
|
0:2
|
2017/18
|
Лига Европы
|
1/8 финала
|
Зенит
|
Лейпциг
|
1:1