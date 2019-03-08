Гостевой гол не дает россиянам преимущества

"Краснодар" проиграл "Валенсии" в гостевом матче 1/8 финала Лиги Европы - 1:2. Несмотря на то, что такой результат считается хорошим для выездной встречи, российские команды всего дважды добивались на своем поле необходимого для прохода в следующий раунд результата. В сезоне-2010/11 "Зенит" справился с "Янг Бойз", а пять лет спустя ЦСКА одолел лиссабонский "Спортинг". В остальных случаях наши команды либо играли вничью, либо уступали.

Любопытно, что два года назад "Краснодар" на этой же стадии Лиги Европы со счетом 1:2 уступил другому испанскому коллективу – "Сельте", причем единственный мяч, как и в четверг, забил Виктор Классон​. Правда, спустя неделю клуб из Виго оказался сильнее на юге России – 2:0. (Кирилл Бурдаков)

Как российские клубы проводили ответные матчи после гостевого поражения 1:2