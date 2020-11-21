Гончаренко объяснил причины неудачного выступления ЦСКА в Лиге Европы
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко объяснил причины не самого удачного выступления московского клуба в Лиге Европы.
— Если на внутренней арене все пока складывается очень успешно, то в Лиге Европы дела обстоят по-иному. В чем причина?
— На мой взгляд, в нынешнем сезоне дела все-таки обстоят лучше, чем в прошлом. Мы провели достаточно качественный матч с загребским «Динамо», хороший отрезок удался против «Вольфсберга». В первом тайме с «Фейеноордом», считаю, тоже неплохо выглядели, — приводит слова тренера сайт ЦСКА. — Полагаю, должны были набрать больше очков после первого круга группового этапа. Но что имеем, то имеем. У нас есть еще три игры, чтобы исправить ситуацию, и мы постараемся это сделать.
Отличие от матчей внутреннего календаря, безусловно, чувствуется. Со стороны соперников в Лиге Европы мы встречаем более качественный прессинг, он действительно не похож на тот, с которым мы обычно сталкиваемся в нашем чемпионате. Но мы, пожалуй, только во втором тайме игры с «Фейеноордом» не смогли выйти из-под такого прессинга. В том же матче против «Вольфсберга» у нас после перерыва был очень хороший по качеству отрезок, когда мы вполне могли решить исход игры в свою пользу. К сожалению, очень неприятно удивило состояние газона в Клагенфурте. Мы не раз проводили сборы в Австрии и всегда отмечали отличные условия. С тем, что пришлось увидеть на матче с «Вольфсбергом», столкнулись впервые. Поле было крайне низкого качества.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/novosti-osnovy/viktor-gancharenko-komanda-vstupaet-v-period-zrelosti/
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю