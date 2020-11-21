Гончаренко объяснил причины неудачного выступления ЦСКА в Лиге Европы

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко объяснил причины не самого удачного выступления московского клуба в Лиге Европы.

— Если на внутренней арене все пока складывается очень успешно, то в Лиге Европы дела обстоят по-иному. В чем причина?

— На мой взгляд, в нынешнем сезоне дела все-таки обстоят лучше, чем в прошлом. Мы провели достаточно качественный матч с загребским «Динамо», хороший отрезок удался против «Вольфсберга». В первом тайме с «Фейеноордом», считаю, тоже неплохо выглядели, — приводит слова тренера сайт ЦСКА. — Полагаю, должны были набрать больше очков после первого круга группового этапа. Но что имеем, то имеем. У нас есть еще три игры, чтобы исправить ситуацию, и мы постараемся это сделать.

Отличие от матчей внутреннего календаря, безусловно, чувствуется. Со стороны соперников в Лиге Европы мы встречаем более качественный прессинг, он действительно не похож на тот, с которым мы обычно сталкиваемся в нашем чемпионате. Но мы, пожалуй, только во втором тайме игры с «Фейеноордом» не смогли выйти из-под такого прессинга. В том же матче против «Вольфсберга» у нас после перерыва был очень хороший по качеству отрезок, когда мы вполне могли решить исход игры в свою пользу. К сожалению, очень неприятно удивило состояние газона в Клагенфурте. Мы не раз проводили сборы в Австрии и всегда отмечали отличные условия. С тем, что пришлось увидеть на матче с «Вольфсбергом», столкнулись впервые. Поле было крайне низкого качества.