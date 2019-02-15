Гол Педрасы на 3-й минуте принес "Вильярреалу" победу над "Спортингом"

Лиссабонский "Спортинг" на своем поле уступил "Вильярреалу" в первом матче 1/16 финала Лиги Европы (0:1). Единственный мяч на 3-й минуте забил полузащитник Альфонсо Педраса.

Кроме того, в концовке встречи форвард португальской команды Маркос Акунья получил красную карточку.

Ответная встреча состоится в Испании через неделю, 21 февраля.

Лига Европы

1/16 финала

Первый матч

"Спортинг" (Португалия) - "Вильярреал" (Испания) - 0:1 (0:1)

Гол: Педраса, 3.

"Спортинг": Сален, Коатес, Пинту, Бруну Гашпар (Ристовски, 28), Петрович (Вендел, 69), Бруну Фернандеш, Акунья, Мигел Луиш, Дост, Рафинья, Кабраль (Луиз Феллипе, 69).

"Вильярреал": Андрес Фернандес, Марио Гаспар, Виктор Руис, Альваро Гонсалес, Мори, Фуэго, Тригерос (Касерес, 62), Пабло Форнальс (Иборра, 80), Чиквуэзе (Раба, 74), Бакка, Педраса.

Предупреждения: Акунья, 6. Мигел Луиш, 16. Рафинья, 45+2. Андрес Фернандес, 72. Касерес, 90+2. Бруну Фернандеш, 90+3. Луиз Феллипе, 90+4.

Удаление: Акунья, 77.

Судья: Тюрпен (Франция).

14 февраля. Лиссабон. Стадион Жозе Алваладе.