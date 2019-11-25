Гогуа на тренировке повредил ключицу и может пропустить матч с «Лудогорцем»

Защитник ЦСКА Седрик Гогуа повредил ключицу на тренировке, сообщил РИА Новости агент игрока Дмитрий Селюк.

— Перелома ключицы у него нет, поэтому, думаю, скоро вернется в строй, — цитирует Селюка РИА Новости. — На прошлой неделе они играли матч, он забил гол, а на следующий день на тренировке неудачно упал и повредил ключицу, но самое главное, что не сломал ее. Сейчас он тренируется в щадящем режиме, но в ближайшие дни, думаю, вернется в общую группу и сыграет, если не в матче с «Лудогорцем», то с «Арсеналом».

В текущем сезоне Гогуа провел за ЦСКА 4 матча и забил один гол.

Армейский клуб встретится с «Лудогорцем» в рамках 5-го тура группового турнира Лиги Европы 28 ноября.