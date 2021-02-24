Главный тренер загребского «Динамо» заявил, что «Краснодар» не будет менять стиль игры

Главный тренер загребского «Динамо» Зоран Мамич рассказал о настрое команды на ответный матч 1/16 финала Лиги Европы против «Краснодара».

«У нас хороший шансы, чтобы пройти дальше. Это будет важный для нас матч. Концентрация тоже должна быть больше. Мы должны подтвердить результат первой игры.

Не думаем, что «Краснодар» будет играть все время очень агрессивно. Уверен, что команда не изменит своего стиля. Мы должны встречно атаковать. Берг очень сильный игрок. С ним надо играть очень близко, чтобы у него было много места", — цитирует тренера Sport.hr.

Первый матч состоялся в Краснодаре. «Быки» уступили хорватской команде со счетом 2:3.

Ответный матч 1/16 финала Лиги Европы «Динамо» — «Краснодар» состоится в четверг, 25 февраля. Начало встречи — в 23.00 (мск).