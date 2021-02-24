Деле Алли забил «Вольфсбергеру» в падении через себя

Полузащитник «Тоттенхэма» Деле Алли отметился голом в матче 1/16 финала Лиги Европы против «Вольфсбергера». На 10-й минуте он открыл счет ударом в падении через себя.

ААААА! Неделю ножниц в еврокубках продолжил Деле Алли ?



Так ведь и порезать можно ?https://t.co/obdL7F5vEb pic.twitter.com/lDZQ1V8v0x — Матч ТВ (@MatchTV) February 24, 2021

По ходу второго тайма «шпоры» ведут 2:0. Второй мяч с паса Алли забил Карлос Винисиус.