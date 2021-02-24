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Деле Алли забил «Вольфсбергеру» в падении через себя

21:19
Деле Алли. Фото ФК "Тоттенхэм".
Деле Алли. Фото ФК "Тоттенхэм".
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Полузащитник «Тоттенхэма» Деле Алли отметился голом в матче 1/16 финала Лиги Европы против «Вольфсбергера». На 10-й минуте он открыл счет ударом в падении через себя.

По ходу второго тайма «шпоры» ведут 2:0. Второй мяч с паса Алли забил Карлос Винисиус.

Тоттенхэм — Вольфсбергер

Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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