Деле Алли забил «Вольфсбергеру» в падении через себя
21:19
Полузащитник «Тоттенхэма» Деле Алли отметился голом в матче 1/16 финала Лиги Европы против «Вольфсбергера». На 10-й минуте он открыл счет ударом в падении через себя.
ААААА! Неделю ножниц в еврокубках продолжил Деле Алли ?— Матч ТВ (@MatchTV) February 24, 2021
Так ведь и порезать можно ?https://t.co/obdL7F5vEb pic.twitter.com/lDZQ1V8v0x
По ходу второго тайма «шпоры» ведут 2:0. Второй мяч с паса Алли забил Карлос Винисиус.
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