Футбол
Лига Европы
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Игры
Главная
Футбол
Лига Европы

Сегодня, 06:18

Моуринью — о матче с «Фейеноордом»: «Будет непросто. Они сильнейшие в своей лиге»

Мария Гусева
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью поделился ожиданиями от первого матча 1/4 финала Лиги Европы против «Фейеноорда».

«С «Фейеноордом» будет непросто. Они сильнейшие в своей лиге. Цифры не врут. Выпущу на поле тех, кто готов лучше всего. По ходу матча будем менять состав в зависимости от физических кондиций футболистов и уровня их игры», — цитирует пресс-служба УЕФА Моуринью.

Матч «Фейеноорд» — «Рома» пройдет сегодня, 13 апреля. Начало встречи — 19.45 по московскому времени.

Источник: УЕФА
Футбол
Лига Европы УЕФА
ФК Рома
ФК Фейеноорд
0
Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Даже такой вынос «Баварии» не делает «Сити» фаворитом ЛЧ. Гвардиола может все испортить
«Сибирь» решила сменить тренера. Почему Мартемьянов покидает сибирский клуб
Херш рассказал об инструктаже военных США не атаковать войска России первыми
Минфин США ввел новые санкции против физлиц и юрлиц из РФ и ряда других стран
СМИ назвали отсутствие планов проводить новую мобилизацию в РФ угрозой для Украины
Захарова высказалась о будущем Одессы цитатой Утесова
Популярное видео
«Арсенал» — «Спортинг»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги Европы
«Ференцварош» — «Байер»: видеообзор, 1/8 финала Лиги Европы
«Реал Сосьедад» — «Рома»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги Европы
«Юнион» — «Унион»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги Европы
«Фрайбург» — «Ювентус»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги Европы
«Бетис» — «Манчестер Юнайтед»: видеообзор, 1/8 финала Лиги Европы
«Фенербахче» — «Севилья»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги Европы
«Манчестер Юнайтед» — «Бетис»: Лига Европы, 1/8 финала, видеообзор матча
«Ювентус» — «Фрайбург»: Лига Европы, 1/8 финала, видеообзор матча
«Севилья» — «Фенербахче»: Лига Европы, видеообзор матча
«Байер» — «Ференцварош»: Лига Европы, видеообзор матча
«Рома» — «Реал Сосьедад»: Лига Европы, видеообзор матча
«Спортинг» — «Арсенал»: Лига Европы, 1/8 финала, видеообзор матча
«Унион» — «Юнион»: Лига Европы, 1/8 финала, видеообзор матча
«Рома» — «Зальцбург»: Лига Европы, стыковой раунд, видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Барселона»: Лига Европы, видеообзор матча
«Монако» — «Байер»: Лига Европы, стыковой раунд, видеообзор матча
«Нант» — «Ювентус»: Лига Европы, стыковой раунд, видеообзор матча
«Байер» — «Монако»: Лига Европы, стыковой раунд, видеообзор матча
«Ювентус» — «Нант»: Лига Европы, стыковой раунд, видеообзор матча
«Барселона» — «Манчестер Юнайтед»: Лига Европы, видеообзор
«Зальцбург» — «Рома»: Лига Европы, стыковой раунд, видеообзор матча
«Рома» — «Лудогорец»: видеообзор матча
«Арсенал» — «Цюрих»: видеообзор матча
«Буде-Глимт» — ПСВ: видеообзор матча
«Монако» — «Црвена Звезда»: видеообзор матча
Материалы сюжета: Лига Европы, 1/4 финала: кто с кем сыграет
Аморим: «Цель «Спортинга» — добиться большего, чем 1/4 финала с «Ювентусом»
Погба включен в заявку «Ювентуса» на матч Лиги Европы против «Спортинга»
Рэшфорд выбыл на неопределенный срок из-за мышечной травмы
«Севилья» в 5-й раз выступит в 1/4 финала Лиги Европы — предыдущие 4 раза клуб выигрывал турнир
«Манчестер Юнайтед» — второй клуб, сыгравший в еврокубковом сезоне с четырьмя командами из одной страны
Интервью Черчесова о евросезоне «Ференцвароша» и сборной России
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Аморим: «Цель «Спортинга» — добиться большего, чем 1/4 финала с «Ювентусом»

Тен Хаг — о матче против «Севильи»: «Хотим показать динамичный футбол и удивить соперника»
Новости
RSS RSS
Все новости