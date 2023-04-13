Моуринью — о матче с «Фейеноордом»: «Будет непросто. Они сильнейшие в своей лиге»

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью поделился ожиданиями от первого матча 1/4 финала Лиги Европы против «Фейеноорда».

«С «Фейеноордом» будет непросто. Они сильнейшие в своей лиге. Цифры не врут. Выпущу на поле тех, кто готов лучше всего. По ходу матча будем менять состав в зависимости от физических кондиций футболистов и уровня их игры», — цитирует пресс-служба УЕФА Моуринью.

Матч «Фейеноорд» — «Рома» пройдет сегодня, 13 апреля. Начало встречи — 19.45 по московскому времени.