Тен Хаг — о матче против «Севильи»: «Хотим показать динамичный футбол и удивить соперника»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг поделился ожиданиями от первого матча 1/4 финала Лиги Европы против «Севильи».

«Хотим показать динамичный футбол и удивить соперника, чтобы ему было сложно читать нашу игру. В нашей команде атакуют и обороняются 11 игроков. Работаем над этим каждый день, в каждом матче. Хотим становиться лучше и лучше», — приводит пресс-служба УЕФА слова тен Хага.

Первый матч «Манчестер Юнайтед» — «Севилья» пройдет сегодня, 13 апреля. Начало встречи — 22.00 мск. Ответная игра состоится 20 апреля.