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Гисдоль рассказал подробности травмы Камано

01:54
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Главный тренер «Локомотива» Маркус Гисдоль после поражения от «Марселя» (0:1) в 6-м туре Лиги Европы рассказал о травме нападающего Франсуа Камано. Гвинеец был заменен на 32-й минуте встречи.

— Что-нибудь известно по поводу характера травмы Франсуа Камано?

— Вы знаете нашу ситуацию по травмированным игрокам. К ним теперь и добавился Камано. Мы не знаем, что за характер. Возможно, перелом. Надеемся, что не будет чего-то серьезного. Количество травм в нашей команде — это что-то невероятное

Марсель — Локомотив

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Евгений Козинов все материалы автора

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Материалы сюжета: Лига Европы 2021/22, 9 декабря, 6-й тур, групповой турнир, расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр «Спартака» и «Локомотива»