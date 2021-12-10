Гисдоль рассказал подробности травмы Камано
01:54
Главный тренер «Локомотива» Маркус Гисдоль после поражения от «Марселя» (0:1) в 6-м туре Лиги Европы рассказал о травме нападающего Франсуа Камано. Гвинеец был заменен на 32-й минуте встречи.
— Что-нибудь известно по поводу характера травмы Франсуа Камано?
— Вы знаете нашу ситуацию по травмированным игрокам. К ним теперь и добавился Камано. Мы не знаем, что за характер. Возможно, перелом. Надеемся, что не будет чего-то серьезного. Количество травм в нашей команде — это что-то невероятное
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