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Судейство

«Марсель» — «Локомотив»: судья ошибочно не удалил Тикнизяна. В схожей ситуации выгнали с поля спартаковца Соболева

01:48
Скриншот matchtv.ru. Скриншот matchtv.ru. Скриншот matchtv.ru. Скриншот matchtv.ru.
Скриншот matchtv.ru.
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На 87-й минуте матча 6-го тура Лиги Европы «Марсель» — «Локомотив» (1:0) арбитр Уильям Коллам ошибочно не удалил с поля Наира Тикнизяна за серьезное нарушение правил. Шотландский судья неверно оценил действия железнодорожника, который ударил соперника ногой и попал ему шипами чуть ниже колена.

Скриншот matchtv.ru.
Скриншот matchtv.ru.
Скриншот matchtv.ru.
Скриншот matchtv.ru.

Интересно, что в недавней игре чемпионата Шотландии «Данди Юнайтед» — «Селтик» (0:3) коллега Коллама Дон Робертсон тоже не удалил игрока хозяев Калума Батчера, который ударил соперника шипами по ноге выше голеностопа.

Скриншот matchtv.ru.
Скриншот matchtv.ru.

Напомню, что в схожих ситуациях в двух матчах чемпионата России Виталий Мешков удалил спартаковца Александра Соболева («Спартак» — «Ахмат» — 2:1), но никак не наказал самарца Глена Бейла (ЦСКА — «Крылья Советов» — 3:1). Экспертно-судейская комиссия при президенте РФС признала правильным применение красной карточки в отношении Соболева.

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Александр Бобров все материалы автора

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