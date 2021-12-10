На 87-й минуте матча 6-го тура Лиги Европы «Марсель» — «Локомотив» (1:0) арбитр Уильям Коллам ошибочно не удалил с поля Наира Тикнизяна за серьезное нарушение правил. Шотландский судья неверно оценил действия железнодорожника, который ударил соперника ногой и попал ему шипами чуть ниже колена.

Скриншот matchtv.ru.

Скриншот matchtv.ru.

Интересно, что в недавней игре чемпионата Шотландии «Данди Юнайтед» — «Селтик» (0:3) коллега Коллама Дон Робертсон тоже не удалил игрока хозяев Калума Батчера, который ударил соперника шипами по ноге выше голеностопа.

Скриншот matchtv.ru.

Напомню, что в схожих ситуациях в двух матчах чемпионата России Виталий Мешков удалил спартаковца Александра Соболева («Спартак» — «Ахмат» — 2:1), но никак не наказал самарца Глена Бейла (ЦСКА — «Крылья Советов» — 3:1). Экспертно-судейская комиссия при президенте РФС признала правильным применение красной карточки в отношении Соболева.