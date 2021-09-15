Экс-вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили в разговоре с «СЭ» прокомментировала поражение «Спартака» в первом матче группового этапа Лиги Европы против «Легии» (0:1).

«Сколько Федун может хорохориться и говорить, что мы всегда побеждали «Легию»? Когда «Легию» громили, его не было в команде. Мы находимся в том положении, когда нам стыдно за команду. Бог сегодня, получается, только господин Федун, который не отпускает команду, но и сделать в ней ничего не может. Его политика, видно, абсолютно не приемлема для легендарного клуба. Ему надо задуматься. Я предлагал ему пригласить нас ветеранов в команду, чтобы мы помогли. Мы свои, мы спартаковцы. Если он нас не хочет, то он может нанять специалистов из-за рубежа, пусть они разговаривают с ребятами. Но он ничего не делает. Кажется, Федуну нравится, что «Спартак» опустился. Для него это игрушка, которой он поиграет, а потом выбросит. Для нас это будет обидно. Это оскорбление нашего великого клуба», — сказал Кавазашвили в разговоре с корреспондентом «СЭ» Марией Куцубеевой.

Победный гол был забит в уже добавленное ко второму тайму время. Отличился полузащитник «Легии» Лирим Кастрати, который поразил ворота москвичей на 91-й минуте.

Другой матч этой группы между «Наполи» и «Лестером» состоится в четверг, 16 сентября.