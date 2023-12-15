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Сегодня, 01:59

Гасперини похвалил Миранчука за голевой пас в матче «Аталанты» с «Ракувом»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Фото AFP

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини прокомментировал победу над «Ракувом» (4:0) в матче 6-го тура групповой стадии Лиги Европы и оценил голевую передачу российского полузащитника Алексея Миранчука на форварда Луиса Муриэля.

Миранчук сделал результативный пас во второй встрече подряд — до этого он ассистировал Муриэлю в игре 15-го тура чемпионата Италии с «Миланом» (3:2).

«Признаюсь, я ожидал от «Ракува» большего. В первом матче эта команда доставила нам больше проблем. Видимо, сейчас поляки в плохой форме. Я говорил, что выпущу на сегодняшний матч тех, кто лучше всего подходит. Я дал некоторым ребятам шанс показать на поле то, что они демонстрируют на тренировках. Хатебур, Миранчук, Пашалич проявили себя. Муриэль? У него та еще неделя. Луис из тех футболистов, которые способны создавать и реализовывать опасные моменты. Понимаю, что он хочет играть чаще, но надо посмотреть, кто у него в конкурентах. Муриэль — невероятный игрок, он уж много лет с нами и забил много голов. Никто не может делать то, что делает он, но проблема в том, что никогда не знаешь, когда он себя проявит. Он может быть нестабильным», — приводит Football Italia слова Гасперини.

«Аталанта» заняла первое место в группе D Лиги Европы с 14 очками и вышла в 1/8 финала турнира.

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