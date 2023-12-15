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Сегодня, 01:00

Определились все участники плей-офф Лиги Европы-2023/24

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Кубок Лиги Европы.
Фото Global Look Press

В ночь с 14 на 15 декабря завершилась групповая стадия Лиги Европы-2023/24.

Из каждой из восьми групп в плей-офф вышли две команды, занявшие первые два места. Также в Лиге Европы выступят команды, которые заняли третьи места в своих группах в Лиге чемпионов.

Все участники плей-офф Лиги Европы:

Вышли в плей-офф с первого места: «Вест Хэм», «Брайтон», «Рейнджерс», «Аталанта», «Ливерпуль», «Вильярреал», «Славия» (Прага), «Байер».

Вышли в плей-офф со второго места: «Фрайбург», «Марсель», «Спарта» (Прага), «Спортинг» (Лиссабон), «Тулуза», «Ренн», «Рома», «Карабах».

Вылетели в турнир из Лиги чемпионов: «Галатасарай», «Ланс», «Брага», «Бенфика», «Фейеноорд», «Милан», «Янг Бойз», «Шахтер».

Команды, занявшие первые места в своих группах, вышли в 1/8 финала турнира. Клубы, занявшие вторые места в группах Лиги Европы и вылетевшие в турнир из Лиги чемпионов примут участие в стыковых матчах.

Жеребьевка стыковых матчей пройдет 18 декабря. Первые матчи пройдут 15 февраля, ответные игры состоятся 22 февраля.

23 февраля пройдет жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы, в которой команды, занявшие первые места в группах, узнают своих соперников.

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