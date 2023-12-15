Стали известны номинанты на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы

Официальный сайт УЕФА опубликовал имена претендентов на звание лучшего игрока 6-го тура групповой стадии Лиги Европы.

На награду номинированы защитник «Спортинга» Гонсалу Инасиу, нападающий пражской «Славии» Моймир Хытил, а также форварды Костас Фортунис («Олимпиакос») и Велько Бирманчевич («Спарта» Прага).

Фортунис сделал три результативные передачи в игре с «Бачка-Тополой» (5:2), у Инасиу — дубль в матче против «Штурма» (3:0), Хытил дважды забил в игре с «Серветтом» (4:0), а Бирманчевич дважды отличился в матче с «Арисом» (3:1).