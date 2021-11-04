«Локомотив» сыграл вничью с «Галатасараем» в матче Лиги Европы

В матче четвертого тура группового турнира Лиги Европы «Галатасарай» и «Локомотив» сыграли вничью (1:1).

На 43-й минуте хозяев дальним ударом вывел вперед Софьян Фегули. «Локомотив» сравнял счет на 73-й минуте. С близкого расстояния в пустые ворота забил Франсуа Камано. Обе команды упустили несколько шансов забить еще.

«Локо набрал два очка и остался на последнем месте в группе Е. У «Галатасарая» восемь очков и первое место. В следующем туре «Галатасарай» примет «Марсель», а «Локомотив» на выезде сыграет с «Лацио». Матчи пройдут 25 ноября.

Лига Европы

Группа Е

4-й тур

«Галатасарай» (Турция) — «Локомотив» (Россия) — 1:1 (1:0)

«Галатасарай» (Турция): Муслера, Йедлин, Нельссон, Маркан, ван Анхолт (Эмер Байрам, 76), Моруцан (Мостафа Мохамед, 76), Беркан Кутлу, Чикылдэу, Фегули (Барис Йылмаз, 71), Керем Актюркоглу, Халил Дервишоглу (Диань, 90).

«Локомотив» (Россия): Гильерме, Ненахов (Живоглядов, 46), Баринов, Едвай, Рыбус, Керк, Марадишвили, Бека Бека (Мурило, 85), Рыбчинский (Камано, 65), Жемалетдинов, Лисакович (Смолов, 46).

Предупреждения: Йедлин, 8. Ненахов, 14. Едвай, 36. Барис Йылмаз, 74. Диань, 90+3. Живоглядов, 90+3. Баринов, 90+3.

Судьи: Шерер. Зогай, Эрни (все — Швейцария).

ВАР: Чуди. Жаккотте (оба — Швейцария).

4 ноября. Стамбул. Стадион «Тюрк Телеком».