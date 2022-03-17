«Галатасарай» открыл счет в матче Лиги Европы с «Барселоной»: автор гола сломал угловой флажок
«Галатасарай» открыл счет в матче 1/8 финала Лиги Европы с «Барселоной»
Защитник «Галатасарая» Маркао забил гол на 29-й минуте ответного матча 1/8 финала Лиги Европы с «Барселоной». 25-летний бразильский футболист после углового точно пробил головой по воротам каталонцев.
Во время празднования забитого мяча Маркао сломал угловой флажок. Главный арбитр матча показал ему за это желтую карточку. Флажок в итоге поменяли на новый.
Маркао сломал угловой флажок после гола в ворота «Барселоны».
Фото AFP
Матч «Галатасарай» — «Барселона» проходит в Стамбуле (Турция). Первая встреча между командами завершилась со счетом 0:0.
«СЭ» ведет онлайн-трансляцию матча "Галатасарай" — «Барселона».
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