«Галатасарай» открыл счет в матче Лиги Европы с «Барселоной»: автор гола сломал угловой флажок

«Галатасарай» открыл счет в матче 1/8 финала Лиги Европы с «Барселоной»

Защитник «Галатасарая» Маркао забил гол на 29-й минуте ответного матча 1/8 финала Лиги Европы с «Барселоной». 25-летний бразильский футболист после углового точно пробил головой по воротам каталонцев.

Во время празднования забитого мяча Маркао сломал угловой флажок. Главный арбитр матча показал ему за это желтую карточку. Флажок в итоге поменяли на новый.

Маркао сломал угловой флажок после гола в ворота «Барселоны». Фото AFP

Матч «Галатасарай» — «Барселона» проходит в Стамбуле (Турция). Первая встреча между командами завершилась со счетом 0:0.

«СЭ» ведет онлайн-трансляцию матча "Галатасарай" — «Барселона».