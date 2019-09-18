Футболисты «Спортинга» крайне решительно настроены на матч против ПСВ. Фото
12:38
«Спортинг» в официальном Twitter поделился фотографиями своих футболистов по пути в Эйдховен на матч группового этапа Лиги Европы с ПСВ. У всех игроков португальской команды очень сосредоточенные выражения лиц.
Матч ПСВ — «Спортинг» пройдет в четверг 19 сентября в 19.55 (по московскому времени).
On our way to Eindhoven ??#SCPonTour #UEL pic.twitter.com/nctZs9SGKB— Sporting CP_en (@SportingCP_en) September 18, 2019
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