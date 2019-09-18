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Футболисты «Спортинга» крайне решительно настроены на матч против ПСВ. Фото

12:38
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«Спортинг» в официальном Twitter поделился фотографиями своих футболистов по пути в Эйдховен на матч группового этапа Лиги Европы с ПСВ. У всех игроков португальской команды очень сосредоточенные выражения лиц.

Матч ПСВ — «Спортинг» пройдет в четверг 19 сентября в 19.55 (по московскому времени).

Лига Европы: турнирные таблицы, расписание и результаты матчей

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Материалы сюжета: Лига Европы-2019/20. 1-й тур




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