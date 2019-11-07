В матче группового этапа Лиги Европы ЦСКА сыграет на выезде с «Ференцварошем». Стали известны стартовые составы команд.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Ференцварош»: Дибус, Ловренчич, Блажич, Ботка, Чивич, Игнатенко, Харатин, Зубков, Шкварка, Нгуев, Боли.

ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Карпов, Дивеев, Магнуссон, Обляков, Ахметов, Бийол, Сигурдссон, Влашич, Чалов.

Запасные: Помазун, Сантос, Набабкин, Кучаев, Бистрович, Гогуа, Щенников.

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