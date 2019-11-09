Акинфеев получил в подарок от «Ференцвароша» футболку Пушкаша

В матче группового этапа Лиги Европы ЦСКА на выезде сыграл вничью с «Ференцварошем». Встреча закончилась со счетом 0:0.

После матча с голкипером ЦСКА Игорем Акинфеевым встретился министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто, который вручил капитану московского небольшой подарок — футболку с фамилией знаменитого венгерского нападающего Ференца Пушкаша.

После матча #ФеренцварошЦСКА с Игорем Акинфеевым встретился министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто, который вручил нашему капитану небольшой презент — футболку с фамилией легендарного Пушкаша ?? pic.twitter.com/ZbRg1icXNd — ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) November 9, 2019

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