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Акинфеев получил в подарок от «Ференцвароша» футболку Пушкаша

16:38
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В матче группового этапа Лиги Европы ЦСКА на выезде сыграл вничью с «Ференцварошем». Встреча закончилась со счетом 0:0.

После матча с голкипером ЦСКА Игорем Акинфеевым встретился министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто, который вручил капитану московского небольшой подарок — футболку с фамилией знаменитого венгерского нападающего Ференца Пушкаша.

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Материалы сюжета: Лига Европы-2019/20. 4-й тур




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