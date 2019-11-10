Задержанных в Будапеште болельщиков ЦСКА могут сегодня освободить
12:39
Полиция Будапешта планирует сегодня освободить двух россиян, задержанных в Венгрии в день матча Лиги Европы «Ференцварош» — ЦСКА, заявил представитель консульского отдела посольства России в Венгрии.
— Сегодня должны будут выпустить из тюрьмы, — цитируют представителя посольства «РИА Новости». Об этом нам приходило два официальных письма из полиции Будапешта.
Перед матчем «Ференцварош» — ЦСКА в Будапеште произошли столкновения болельщиков команд. После этого несколько граждан РФ были задержаны. Двое из них до сих пор остаются под арестом. Посольство РФ заявляло, что работает над их освобождением.
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Материалы сюжета: Лига Европы-2019/20. 4-й тур
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