Задержанных в Будапеште болельщиков ЦСКА могут сегодня освободить

Полиция Будапешта планирует сегодня освободить двух россиян, задержанных в Венгрии в день матча Лиги Европы «Ференцварош» — ЦСКА, заявил представитель консульского отдела посольства России в Венгрии.

— Сегодня должны будут выпустить из тюрьмы, — цитируют представителя посольства «РИА Новости». Об этом нам приходило два официальных письма из полиции Будапешта.

Перед матчем «Ференцварош» — ЦСКА в Будапеште произошли столкновения болельщиков команд. После этого несколько граждан РФ были задержаны. Двое из них до сих пор остаются под арестом. Посольство РФ заявляло, что работает над их освобождением.