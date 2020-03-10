Немецкая бригада арбитров во главе с Феликсом Цвайером обслужит матч 1/8 финала Лиги Европы «Севилья» - «Рома», информирует сайт УЕФА.

Ранее на игру были назанчены российский судьи. Главным арбитром должен был выступить Сергей Карасев.

Однако теперь российская бригада заменена.

Ассистентами Цвайера будут Марко Ахмюллер и Ян Зайдель. Видеопомощник рефери — Саша Штегеманн, ассистент видеопомощника — Кристиан Дингерт. Четвертым арбитром будет Марко Фритц.

Напомним, что согласно распоряжению российских властей, после возвращения из Испании российские арбитры должны были добровольно уйти на 14-дневный карантин. Это мера по противодействию распространения коронавируса. Все возвращающиеся из этой и еще 16 стран должны находиться на карантине на протяжении двух недель.