Главным арбитром матча 1/8 финала Лиги Европы «Севилья» — «Рома» назначен россиянин Сергей Карасев, сообщает официальный сайт УЕФА.

Игра состоится 12 марта и начнется в 20.55 по московскому времени. Из-за ситуации с распространением коронавируса эта встреча пройдет при пустых трибунах.

Ассистентами арбитра будут Игорь Демешко и Максим Гаврилин. Видеопомощник рефери — Виталий Мешков, ассистент видеопомощника — Сергей Иванов. Четвертым арбитром будет Сергей Лапочкин. Все судьи представляют Россию.

Согласно распоряжению российских властей, после возвращения из Испании указанные арбитры должны добровольно уйти на 14-дневный карантин. Это мера по противодействию распространения коронавируса. Все возвращающиеся из этой и еще 16 стран должны находиться на карантине на протяжении двух недель.