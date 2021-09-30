Фанаты «Легии» пошутили над «Лестером»: «Преклони колено перед его величеством»

Фанаты «Легии» приготовили баннер, высмеивающий акцию в поддержку движения против расизма перед матчем Лиги Европы против «Лестера».

Игроки английского клуба встали на колено перед игрой. Футболисты «Легии» не стали этого делать. Во время акции фанаты польского клуба показали баннер с надписью: «Преклони колено перед его величеством».

По ходу второго тайма «Легия» ведет со счетом 1:0.