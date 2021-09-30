Бывший российский арбитр Сергей Хусаинов прокомментировал «СЭ» эпизод с неназначенным пенальти в ворота «Наполи» в матче 2-го тура группового этапа Лиги Европы со «Спартаком».

На 45+5-й минуте встречи главный арбитр матча Иван Кружляк назначил 11-метровый в ворота «Наполи» после фола на форварде «Спартака» Квинси Промесе. После подсказки ВАР судья посмотрел эпизод по видеоповтору и отменил свое первоначальное решение.

«Был очевидный фол. Этот момент очень хорошо показали. Плюс судья был рядом. Первое решение судьи было абсолютно верным. Был удар по опорной ноге! По каким причинам судья отменил пенальти? Если не было, тогда дай симуляцию! Судейским корпусом руководит Роберто Розетти, который на первой публичной пресс-конференции в России заявил, что Спалетти — один из лучших тренеров мирового футбола. Сейчас он тренирует «Наполи». Это случайное совпадение или нет?» — сказал Хусаинов «СЭ».