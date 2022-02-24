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Сегодня, 21:25

Евсеев пожелал удачи «Зениту» в матче с «Бетисом» в Лиге Европы

Екатерина Савостина
Корреспондент

Главный тренер «Шинника» Вадим Евсеев опубликовал пост в Instagram, в котором пожелал удачи «Зениту» в матче 1/16 финала Лиги Европы против «Бетиса».

«Несколько часов до ответного матча «Зенита». Хочу пожелать Сергею и ребятам удачи. Эта будет игра под колоссальным давлением, с очень сильным соперником. Пусть футбол останется футболом. Удачи, парни!» — говорится в посте.

Публикация от Evseev Vadim (@vadimevseev16)

Матч «Зенита» с «Бетисом» состоится сегодня, 24 февраля. Игра пройдет в Севилье и начнется в 23.00 по московскому времени. Первый матч завершился со счетом 3:2 в пользу испанской команды.

Вадим Евсеев
Футбол
ФК Бетис
ФК Зенит
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