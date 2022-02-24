«Зенит» проведет ответный матч против «Бетиса» в 1/16 финала Лиги Европы

Сегодня, 24 февраля, «Бетис» и «Зенит» сыграют в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы. Начало встречи в 23.00 по московскому времени.

В первой встрече испанский клуб одержал победу со счетом 3:2, причем все голы были забиты в первом тайме.

На групповой стадии Лиги чемпионов российский клуб набрал пять очков и занял третье место в группе Н, благодаря чему вышел в плей-офф Лиги Европы.

Следить за матчем «Бетис» — «Зенит» можно в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире по этой ссылке.