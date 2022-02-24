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Сегодня, 21:15

«Бетис» — «Зенит»: смотреть прямую онлайн-трансляцию матча Лиги Европы

«Зенит» проведет ответный матч против «Бетиса» в 1/16 финала Лиги Европы
Сергей Ревенко
Корреспондент
Полузащитник «Зенита» Малком в матче против «Бетиса».
Фото ФК «Зенит»

Сегодня, 24 февраля, «Бетис» и «Зенит» сыграют в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы. Начало встречи в 23.00 по московскому времени.

В первой встрече испанский клуб одержал победу со счетом 3:2, причем все голы были забиты в первом тайме.

На групповой стадии Лиги чемпионов российский клуб набрал пять очков и занял третье место в группе Н, благодаря чему вышел в плей-офф Лиги Европы.

Следить за матчем «Бетис» — «Зенит» можно в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире по этой ссылке.

Лига Европы. 1/16 финала
24 февр, 23:00. Benito Villamarin (Севилья)
Бетис
Зенит

Лига Европы УЕФА
ФК Бетис
ФК Зенит
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Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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