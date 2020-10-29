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«Еврокубки возвращаются на 3-ю Песчаную». ЦСКА анонсировал матч с загребским «Динамо»

10:32
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Пресс-служба ЦСКА в Twitter опубликовала анонс встречи 2-го тура Лиги Европы против загребского «Динамо». Матч начнется в 20.55 (мск).

«Еврокубки возвращаются на 3-ю Песчаную», — подписала пост пресс-служба клуба.

После 1-го тура у соперников по одному набранному очку.

«СЭ» проведет прямую онлайн-трансляцию встречи ЦСКА — «Динамо» Загреб.

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