«Еврокубки возвращаются на 3-ю Песчаную». ЦСКА анонсировал матч с загребским «Динамо»

Пресс-служба ЦСКА в Twitter опубликовала анонс встречи 2-го тура Лиги Европы против загребского «Динамо». Матч начнется в 20.55 (мск).

«Еврокубки возвращаются на 3-ю Песчаную», — подписала пост пресс-служба клуба.

После 1-го тура у соперников по одному набранному очку.

«СЭ» проведет прямую онлайн-трансляцию встречи ЦСКА — «Динамо» Загреб.