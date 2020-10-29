«Еврокубки возвращаются на 3-ю Песчаную». ЦСКА анонсировал матч с загребским «Динамо»
10:32
Пресс-служба ЦСКА в Twitter опубликовала анонс встречи 2-го тура Лиги Европы против загребского «Динамо». Матч начнется в 20.55 (мск).
«Еврокубки возвращаются на 3-ю Песчаную», — подписала пост пресс-служба клуба.
После 1-го тура у соперников по одному набранному очку.
«СЭ» проведет прямую онлайн-трансляцию встречи ЦСКА — «Динамо» Загреб.
Еврокубки возвращаются на 3-ю Песчаную! ?— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) October 29, 2020
? #ЦСКАзагреб
? @EuropaLeague
? 20:55 мск
? #ВЭБарена
? #МатчТВ
? https://t.co/TNGBIpkLkQ pic.twitter.com/YE3V3iSHjA
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