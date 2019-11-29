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Эмилиано Мартинес: «Не могли поверить, что проиграли «Айнтрахту»

05:39
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Вратарь «Арсенала» Эмилиано Мартинес после поражения от «Айнтрахта» в матче Лиги Европы (1:2) отметил, что «канониры» хотели выиграть ради фанатов.

— Не могли поверить, что проиграли, — цитирует пресс-служба УЕФА Мартинеса. — У нас было много моментов, много выходов один на один, а у соперника было всего два хороших шанса и два удара по воротам. «Арсенал» по-прежнему лучший в группе, но мы разочарованы тем, что проиграли дома, так как хотели выиграть ради болельщиков. Нужно оставаться едиными.

Арсенал — Айнтрахт Ф

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Материалы сюжета: Лига Европы-2019/20. 5-й тур




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