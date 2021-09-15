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Джордан Ларссон: «Болельщики имеют право злиться»

20:06
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Нападающий «Спартака» Джордан Ларссон рассказал об атмосфере в команде после поражения в матче 1-го тура группового этапа Лиги Европы против «Легии».

«Конечно, атмосфера плохая. Проиграли матч. Упустили кучу моментов. Я упустил моменты. Пропустили этот гол в концовке. Очень печально.

Мы все работаем, каждый день тренируемся. Вы сами знаете, что я еще не забивал, хотя все от меня этого ждут. Я должен вернуться на уровень прошлого сезона. Но сейчас нам нужно оставаться всем вместе и работать дальше.

Болельщики имеют право на такие эмоции. Они имеют право злиться. Мы не выполнили свою работу. Клуб празднует 100-летний юбилей. Все ждут побед. Вперед дерби с ЦСКА. Мы должны сделать выводы», — сказал Ларссон в эфире «Матч Премьер».

Спартак — Легия

 

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Иван Шитик все материалы автора

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