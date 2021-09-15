Джордан Ларссон: «Болельщики имеют право злиться»
20:06
Нападающий «Спартака» Джордан Ларссон рассказал об атмосфере в команде после поражения в матче 1-го тура группового этапа Лиги Европы против «Легии».
«Конечно, атмосфера плохая. Проиграли матч. Упустили кучу моментов. Я упустил моменты. Пропустили этот гол в концовке. Очень печально.
Мы все работаем, каждый день тренируемся. Вы сами знаете, что я еще не забивал, хотя все от меня этого ждут. Я должен вернуться на уровень прошлого сезона. Но сейчас нам нужно оставаться всем вместе и работать дальше.
Болельщики имеют право на такие эмоции. Они имеют право злиться. Мы не выполнили свою работу. Клуб празднует 100-летний юбилей. Все ждут побед. Вперед дерби с ЦСКА. Мы должны сделать выводы», — сказал Ларссон в эфире «Матч Премьер».
Читайте также
1
Зачет
vs
6
Офсайд
Материалы сюжета: Лига Европы 2021/22, 1-й тур, групповой турнир, расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр «Спартака» и «Локомотива»
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю