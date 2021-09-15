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Максименко: «Не хочу говорить по горячим следам. Все виноваты»

20:05
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Голкипер «Спартака» Александра Максименко рассказал об эмоциях после поражения в матче 1-го тура группового этапа Лиги Европы против «Легии» (0:1).

«Чего не хватило? Гола.

Не хочу говорить по горячим следам. Все виноваты.

Что было в раздевалке? Сами как думаете? Не хочу выносить из раздевалки. Ничего не буду говорить.

Матч с ЦСКА? Конечно, это повлияет. Не самый радостный результат. Дерби есть дерби. Васе будут биться.

Не очень хочу разговорить на тему болельщиков. Ни о чем вообще говорить вообще-то», — сказал Максименко в эфире «Матч Премьер».

Спартак — Легия

 

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Иван Шитик все материалы автора

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