Максименко: «Не хочу говорить по горячим следам. Все виноваты»

Голкипер «Спартака» Александра Максименко рассказал об эмоциях после поражения в матче 1-го тура группового этапа Лиги Европы против «Легии» (0:1).

«Чего не хватило? Гола.

Не хочу говорить по горячим следам. Все виноваты.

Что было в раздевалке? Сами как думаете? Не хочу выносить из раздевалки. Ничего не буду говорить.

Матч с ЦСКА? Конечно, это повлияет. Не самый радостный результат. Дерби есть дерби. Васе будут биться.

Не очень хочу разговорить на тему болельщиков. Ни о чем вообще говорить вообще-то», — сказал Максименко в эфире «Матч Премьер».