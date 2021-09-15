Максименко: «Не хочу говорить по горячим следам. Все виноваты»
20:05
Голкипер «Спартака» Александра Максименко рассказал об эмоциях после поражения в матче 1-го тура группового этапа Лиги Европы против «Легии» (0:1).
«Чего не хватило? Гола.
Не хочу говорить по горячим следам. Все виноваты.
Что было в раздевалке? Сами как думаете? Не хочу выносить из раздевалки. Ничего не буду говорить.
Матч с ЦСКА? Конечно, это повлияет. Не самый радостный результат. Дерби есть дерби. Васе будут биться.
Не очень хочу разговорить на тему болельщиков. Ни о чем вообще говорить вообще-то», — сказал Максименко в эфире «Матч Премьер».
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Материалы сюжета: Лига Европы 2021/22, 1-й тур, групповой турнир, расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр «Спартака» и «Локомотива»
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