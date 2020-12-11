ЦСКА проиграл «Динамо» Загреб и завершил Лигу Европы на последнем месте без побед

ЦСКА уступил «Динамо» из Загреба в заключительном матче группового турнира Лиги Европы — 1:3. Голами в составе хорватов отметились Йошко Гвардиол, Мислав Оршич и Лирим Кастрати, ответный мяч в ворота соотечественников провел Кристиян Бистрович.

ЦСКА завершил групповой турнир на последнем месте в группе с тремя ничьими и тремя поражениями. «Динамо» финишировало на первой строчке, гол от Бистровича стал для него единственным пропущенным за шесть игр.

Лига Европы

Группа K

«Динамо» (Хорватия) — ЦСКА (Россия) — 3:1 (2:0)

Голы: Гвардиол, 28 (1:0). Оршич, 41 (2:0). Кастрати, 75 (3:0). Бистрович, 77 (3:1).

«Динамо»: Ливакович, Теофиль-Катрин, Леовац (Перич, 21), Мохаррами, Гвардиол, Адеми (Франьич, 35), Маер (Толич, 78), Якич, Гавранович (Атьемвен, 78), Оршич (Чузе, 78), Кастрати.

ЦСКА: Акинфеев, Васин, Щенников (Гайч, 71), Дивеев (Карпов, 79), Ахметов (Тикнизян, 64), Обляков, Марадишвили, Бистрович, Зайнутдинов, Сигурдссон, Шкурин (Чалов, 63).

Предупреждения: Гавранович, 2. Обляков, 41. Васин, 51. Франьич, 81. Гайч, 85.

Судьи: Мартинш. Луиш Кампуш, Педру Алмейда (все — Португалия).

10 декабря. Загреб. Стадион «Максимир».