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ЦСКА проиграл «Динамо» Загреб и завершил Лигу Европы на последнем месте без побед

00:52
10 декабря 2020 года. Загреб. Лига Европы, 6-й тур. «Динамо» Загреб — ЦСКА — 3:1. Фото Reuters
10 декабря 2020 года. Загреб. Лига Европы, 6-й тур. «Динамо» Загреб — ЦСКА — 3:1. Фото Reuters
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ЦСКА уступил «Динамо» из Загреба в заключительном матче группового турнира Лиги Европы — 1:3. Голами в составе хорватов отметились Йошко Гвардиол, Мислав Оршич и Лирим Кастрати, ответный мяч в ворота соотечественников провел Кристиян Бистрович.

ЦСКА завершил групповой турнир на последнем месте в группе с тремя ничьими и тремя поражениями. «Динамо» финишировало на первой строчке, гол от Бистровича стал для него единственным пропущенным за шесть игр.

Лига Европы

Группа K

«Динамо» (Хорватия) — ЦСКА (Россия) — 3:1 (2:0)

Голы: Гвардиол, 28 (1:0). Оршич, 41 (2:0). Кастрати, 75 (3:0). Бистрович, 77 (3:1).

«Динамо»: Ливакович, Теофиль-Катрин, Леовац (Перич, 21), Мохаррами, Гвардиол, Адеми (Франьич, 35), Маер (Толич, 78), Якич, Гавранович (Атьемвен, 78), Оршич (Чузе, 78), Кастрати.

ЦСКА: Акинфеев, Васин, Щенников (Гайч, 71), Дивеев (Карпов, 79), Ахметов (Тикнизян, 64), Обляков, Марадишвили, Бистрович, Зайнутдинов, Сигурдссон, Шкурин (Чалов, 63).

Предупреждения: Гавранович, 2. Обляков, 41. Васин, 51. Франьич, 81. Гайч, 85.

Судьи: Мартинш. Луиш Кампуш, Педру Алмейда (все — Португалия).

10 декабря. Загреб. Стадион «Максимир».

Динамо З — ЦСКА

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/football/L/eurocups/euroleague/2020-2021/groups/

Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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