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Диего Годин: «Сделаем все, чтобы выиграть финал Лиги Европы и привезти домой кубок»

07:45
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Защитник «Интера» Диего Годин поделился ожиданиями от финала Лиги Европы против «Севильи». Встреча пройдет 21 августа и начнется в 22:00 мск.

— Мы все хотим победить, — приводит слова Година официальный сайт УЕФА. — Надо хорошо подготовиться и сыграть всем сердцем. Мы все сделаем, чтобы выиграть этот матч и привезти домой кубок — для нас, для клуба и для болельщиков.

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