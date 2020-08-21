Диего Годин: «Сделаем все, чтобы выиграть финал Лиги Европы и привезти домой кубок»

Защитник «Интера» Диего Годин поделился ожиданиями от финала Лиги Европы против «Севильи». Встреча пройдет 21 августа и начнется в 22:00 мск.

— Мы все хотим победить, — приводит слова Година официальный сайт УЕФА. — Надо хорошо подготовиться и сыграть всем сердцем. Мы все сделаем, чтобы выиграть этот матч и привезти домой кубок — для нас, для клуба и для болельщиков.