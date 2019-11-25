Лига Европы
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Актуальные турниры
Теги
Горячие темы
Авторские рубрики
Новости   //    Футбол   //    Лига Европы

Датская бригада арбитров будет работать на матче ЦСКА — «Лудогорец»

14:33
Теги:

Датская бригада арбитров во главе с Якобом Кехлетом будет работать на матче пятого тура группового этапа Лиги Европы между ЦСКА и «Лудогорцем», сообщает официальный сайт УЕФА.

Помогать ему будут Ларс Хаммелгард и Хейне Соренсен. Четвертый арбитр матча — Йенс Маае.

Встреча пройдет в Москве 28 ноября. Начало игры — 20.55 (мск).

Лига Европы: турнирная таблица, новости и обзоры, расписание и результаты игр

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир