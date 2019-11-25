Датская бригада арбитров во главе с Якобом Кехлетом будет работать на матче пятого тура группового этапа Лиги Европы между ЦСКА и «Лудогорцем», сообщает официальный сайт УЕФА.

Помогать ему будут Ларс Хаммелгард и Хейне Соренсен. Четвертый арбитр матча — Йенс Маае.

Встреча пройдет в Москве 28 ноября. Начало игры — 20.55 (мск).

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