ЦСКА сыграл вничью с «Лудогорцем» в Москве и вылетел из Лиги Европы

ЦСКА сыграл вничью с «Лудогорцем» в матче группового турнира Лиги Европы (1:1). В составе гостей отличился нападающий Клаудиу Кешеру, у армейцев гол забил форвард Федор Чалов.

ЦСКА с 2 очками занимает последнее место в группе H. Армейцы потеряли шансы на выход в плей-офф. «Лудогорец» располагается на 2-й строчке, имея в активе 7 баллов.

Лига Европы

Группа H

ЦСКА (Россия) — «Лудогорец» (Болгария) — 1:1 (0:0)

Голы: Кешеру, 66 (0:1). Чалов, 76 (1:1).

ЦСКА (Россия): Акинфеев, Карпов (Бийол, 76), Дивеев, Магнуссон, Мариу Фернандес, Бистрович, Влашич, Обляков, Кучаев (Дзагоев, 55), Сигурдссон (Ахметов, 64), Чалов.

«Лудогорец» (Болгария): Илиев, Сисинью, Григоре, Терзиев, Недялков, Марселинью (Дяков, 77), Баджи, Анисе, Вандерсон (Чибота, 81), Кешеру (Сверчок, 87), Лукоки.

Предупреждения: Кешеру, 35. Чалов, 60. Анисе, 81.

Судьи: Кехлет. Серенсен, Хуммельгор (все — Дания).

28 ноября. Москва. Стадион «ВЭБ Арена».

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