ЦСКА поприветствовал «Лудогорец», «Эспаньол» и «Ференцварош»

ЦСКА через Twitter поприветствовал своих соперников по групповому турниру Лиги Европы. Сегодня в Монако прошла жеребьевка, по результатам которой армейцам предстоит сыграть с «Лудогорцем» (Болгария), «Эспаньолом» (Испания), «Ференцварошем» (Венгрия).

— Добро пожаловать в Москву, — говорится в сообщении ЦСКА под фото домашнего стадиона.

Матчи группового раунда пройдут 19 сентября, 3 и 24 октября, 7 и 28 ноября, а также 12 декабря. Напомним, что в стадию плей-офф выходят команды, которые заняли два первых места в своей группе.