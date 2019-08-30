ЦСКА поприветствовал «Лудогорец», «Эспаньол» и «Ференцварош»
15:32
ЦСКА через Twitter поприветствовал своих соперников по групповому турниру Лиги Европы. Сегодня в Монако прошла жеребьевка, по результатам которой армейцам предстоит сыграть с «Лудогорцем» (Болгария), «Эспаньолом» (Испания), «Ференцварошем» (Венгрия).
— Добро пожаловать в Москву, — говорится в сообщении ЦСКА под фото домашнего стадиона.
Матчи группового раунда пройдут 19 сентября, 3 и 24 октября, 7 и 28 ноября, а также 12 декабря. Напомним, что в стадию плей-офф выходят команды, которые заняли два первых места в своей группе.
Welcome to Moscow @Ludogorets1945 @RCDEspanyol @Fradi_HU ? pic.twitter.com/n5270taKn9— PFC CSKA Moscow (@PFCCSKA_en) August 30, 2019
Материалы сюжета: Лига Европы-2019/2020. Жеребьевка группового турнира
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