Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал ничью с «Фейеноордом» в матче группового турнира Лиги Европы (0:0). Белорусский специалист также поддержал форварда Федора Чалова, которого раскритиковал в недавнем интервью «Матч ТВ» главный тренер сборной России Станислав Черчесов.

22-летний Чалов вышел в старте московской команды, провел на поле 80 минут, но не отметился результативными действиями.

— Сценарий этого матча напоминает игру с Загребом. ЦСКА не провел работу над ошибками?

— Мы оцениваем результат. Если команда наносит девять ударов, это должно выливаться в гол. А мы бьем гораздо больше. Может быть, дело в уверенности нападающего или не хватает последнего паса. Плохо, когда нет ударов. А здесь речь о реализации.

— Как можете оценить игру Чалова?

— Мы пробуем изменить открывания Чалова. Он много работает спиной, нам нужны от него более качественные открывания. Любой амбициозный футболист должен быть мотивирован после критики. Я его игрой доволен, это наш сукин сын, которого мы должны оберегать! (Сергей Федоров)

ЦСКА с тремя очками занимает последнее, 4-е место в турнирной таблице группы K. «Фейеноорд» — 5 баллов и 2-я строчка.