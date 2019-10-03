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ЦСКА — «Эспаньол»: все голы матча

22:19
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ЦСКА проиграл «Эспаньолу» в матче 2-го тура группового турнира Лиги Европы (0:2). Голами отметились нападающие У Лэй и Виктор Кампусано.

ЦСКА занимает последнее место в группе H, не имея ни одного очка в активе. «Эспаньол» с 4 баллами располагается на 2-й строчке.

ЦСКА — Эспаньол

Лига Европы: турнирные таблицы, расписание и результаты всех матчей — здесь

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Материалы сюжета: Лига Европы-2019/20. 2-й тур




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