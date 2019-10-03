ЦСКА проиграл «Эспаньолу» в матче 2-го тура группового турнира Лиги Европы (0:2). Голами отметились нападающие У Лэй и Виктор Кампусано.

? Лей Ву воспользовался точной передачей Матиаса Варгаса и распечатал ворота армейцев.#МАТЧПРЕМЬЕР pic.twitter.com/ZNEDJMpwLf — МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) October 3, 2019

ЦСКА занимает последнее место в группе H, не имея ни одного очка в активе. «Эспаньол» с 4 баллами располагается на 2-й строчке.

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