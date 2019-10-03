ЦСКА — «Эспаньол»: все голы матча
22:19
ЦСКА проиграл «Эспаньолу» в матче 2-го тура группового турнира Лиги Европы (0:2). Голами отметились нападающие У Лэй и Виктор Кампусано.
? Лей Ву воспользовался точной передачей Матиаса Варгаса и распечатал ворота армейцев.#МАТЧПРЕМЬЕР pic.twitter.com/ZNEDJMpwLf— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) October 3, 2019
? Гол Виктора Кампусано на последней минуте компенсированного времени. #МАТЧПРЕМЬЕР #ЛигаЕвропы #ЦСКАЭспаньол pic.twitter.com/YG7i24m08k— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) October 3, 2019
ЦСКА занимает последнее место в группе H, не имея ни одного очка в активе. «Эспаньол» с 4 баллами располагается на 2-й строчке.
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Материалы сюжета: Лига Европы-2019/20. 2-й тур
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