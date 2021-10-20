Рэпер OG Buda: «Матч понравился, много голов. «Спартак» не разочаровал»

Российский рэпер Григорий Ляхов (OG Buda) прокомментировал матч 3-го тура группового этапа Лиги Европы между «Спартаком» и «Лестером». В этой встрече было забито семь мячей — 3:4.

«Матч понравился, много голов. «Спартак» не разочаровал», — рассказал Ляхов.

В составе московского клуба дубль оформил Александр Соболев, также отметился Джордан Ларссон. В составе «Лестера» покер сделал Патсон Дака.

«Лестер» набрал четыре очка и занимает второе место в группе С. У «Спартака» три очка и третье место. Лидирует «Легия» (шесть очков). На последнем месте «Наполи» (одно очко). Эти команды сыграют в четверг.

В следующем матче «Лестер» примет «Спартак». Эта игра состоится 4 ноября.