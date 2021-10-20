Рэпер OG Buda: «Матч понравился, много голов. «Спартак» не разочаровал»
Рэпер OG Buda поделился эмоциями от матча «Спартака» с «Лестером»
19:39
Российский рэпер Григорий Ляхов (OG Buda) прокомментировал матч 3-го тура группового этапа Лиги Европы между «Спартаком» и «Лестером». В этой встрече было забито семь мячей — 3:4.
«Матч понравился, много голов. «Спартак» не разочаровал», — рассказал Ляхов.
В составе московского клуба дубль оформил Александр Соболев, также отметился Джордан Ларссон. В составе «Лестера» покер сделал Патсон Дака.
«Лестер» набрал четыре очка и занимает второе место в группе С. У «Спартака» три очка и третье место. Лидирует «Легия» (шесть очков). На последнем месте «Наполи» (одно очко). Эти команды сыграют в четверг.
В следующем матче «Лестер» примет «Спартак». Эта игра состоится 4 ноября.
Читайте также
Материалы сюжета: Лига Европы 2021/22, 21 октября, 3-й тур, групповой турнир, расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр «Спартака» и «Локомотива»
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю