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Быстров намекнул на неудачную игру Городова в матче «Краснодар» — «Динамо»

23:14
Instagram Владимира Быстрова. Фото Instagram
Instagram Владимира Быстрова. Фото Instagram
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Бывший футболист «Краснодара» Владимир Быстров опубликовал новое фото в stories Instagram. «Быки» 18 февраля уступили загребскому «Динамо» (2:3) в первом матче 1/16 финала Лиги Европы.

Быстров опубликовал фото со стадиона, поставив знак вопроса рядом с воротами. Видимо, он намекнул на неудачную игру голкипера российского клуба Евгения Городова.

Ответный матч состоится в Хорватии 25 февраля.

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