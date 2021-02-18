Быстров намекнул на неудачную игру Городова в матче «Краснодар» — «Динамо»
23:14
Бывший футболист «Краснодара» Владимир Быстров опубликовал новое фото в stories Instagram. «Быки» 18 февраля уступили загребскому «Динамо» (2:3) в первом матче 1/16 финала Лиги Европы.
Быстров опубликовал фото со стадиона, поставив знак вопроса рядом с воротами. Видимо, он намекнул на неудачную игру голкипера российского клуба Евгения Городова.
Ответный матч состоится в Хорватии 25 февраля.
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Материалы сюжета: «Краснодар» в 1/16 финала Лиги Европы-2020/21
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