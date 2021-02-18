«Црвена Звезда» и «Милан» сыграли вничью

«Црвена Звезда» сыграла вничью с «Миланом» (2:2) 18 февраля в первом матче 1/16 финала Лиги Европы.

У хозяев забивали Гелор Канга (с пенальти) и Милан Павков, у гостей с пенальти отличился Тео Эрнандез, а Радован Панков поразил собственные ворота. Ответный матч пройдет 25 февраля.

Лига Европы

1/16 финала

«Црвена Звезда» (Сербия) — «Милан» (Италия) — 2:2 (0:1)

Голы: Панков, 42 — в свои ворота (0:1). Канга, 52 — с пенальти (1:1). Эрнандез, 61 — с пенальти (1:2). Павков, 90+3 (2:2).

«Црвена Звезда»: Борьян, Родич, Милунович, Дегенек, Панков, Гобелич (Гаич, 74), Канга, Иванич (Бакайоко, 80), Петрович (Саного, 81), Бен Набуан (Фалько, 62), Фальчинелли (Павков, 81).

«Милан»: Дж.Доннарумма, Романьоли, Томори, Эрнандез (Далот, 78), Калюлю, Мейте, Беннасер (Тонали, 39), Крунич, Манджукич (Хакан Чалханоглу, 82), Ребич (Леан, 46), Самуэль Кастильехо.

Предупреждения: Романьоли, 51. Милунович, 54. Родич, 57. Манджукич, 71. Дж.Доннарумма, 90+3.

Удаление: Родич, 77.

Судья: Сидиропулос (Греция).

18 февраля. Белград. Стадион «Райко Митич».